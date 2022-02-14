Зеленский снова пообещал Шольцу представить проекты об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский снова пообещал представить несколько законопроектов для обсуждения в «минском формате», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Одна из инициатив касается особого статуса Донбасса.

Переговоры Шольца и Зеленского прошли 14 февраля в Киеве. После встречи политики провели пресс-конференцию, сообщило РИА «Новости».

«Президент Украины <…> вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в „минском формате“», — сказал канцлер.

Накануне Зеленский переговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы лидер Украины заявил, что без безопасности Украины речь о безопасности в Европе идти не может.

Тут же он заметил, что пока республика не является членом НАТО, только сильная армия может быть залогом ее безопасности. По его словам, Украина готова к любому развитию событий.

При этом министр обороны Украины ранее заявлял, что не видит сиюминутных рисков «российского вторжения» в страну. По его словам, спецслужбы на Западе вели об этом разговоры еще с января, а теперь уже начали говорить, что это, может быть, произойдет весной.