Важное 14 декабря 2022, 15:55 Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России Президент Путин: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет на 30-35% в неделю РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин начал совещание с правительством. В начале выступления глава государства заявил, что в стране растут показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. Фрагмент заявления опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Президент предложил начать совещание с вопросов, представляющих особый интерес. Он попросил доложить о текущей эпидемиологической обстановке в стране главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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«Вот я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет чуть ли не на 30-35% в неделю», — отметил Владимир Путин.

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Попова сообщила о преобладании вируса свиного гриппа. Она напомнила, что впервые его выявили еще в 2009 году. Сейчас медики держат ситуацию под контролем — инфекция поддается воздействию, она чувствительна к препаратам. По словам главы Роспотребнадзора, болеют в основном те, кто не вакцинировался. Среди уже заболевших менее 1% тех, кто ранее прививался от вируса.

В Московской области от гриппа вакцинировались более миллиона человек старше 60 лет. Всего прививку сделали более 4,5 миллионов жителей Подмосковья.