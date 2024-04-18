Власть 18 апреля 2024, 18:21 Всех диверсантов в Крыму задержали — Аксенов Аксенов заявил, что в Крыму работают на предупреждение диверсионных действий Пресс-служба Кремля

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Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что на полуострове задержали причастных к диверсиям и подрывам. В регионе продолжают работу на предотвращение преступлений.

«Держим руку на пульсе. У нас все под контролем без исключения. У нас очень сильный правоохранительный блок <…> Работаем одной командой и стараемся работать на предупреждение», — заявил Аксенов на рабочей встрече с президентом.

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Путин по видеосвязи заслушал доклад Аксенова о социально-экономической ситуации в регионе. Глава государства назвал ситуацию «в целом понятной» и стабильной, но подчеркнул, что некоторые вопросы требуют внимания.

Аксенов рассказал президенту о мерах поддержки для бойцов спецоперации и их семей. Глава Крыма заверил, что персонально рассматривает все обращения военнослужащих.

Президент отметил, что Аксенов успешно справляется со своими обязанностями. Путин уверен — крымчане поддержат выдвижение нынешнего главы на новый срок.