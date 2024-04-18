18 апреля 2024, 18:13
Путин пожелал удачи Аксенову в переизбрании на пост главы Крыма
Путин: крымчане поддержат выдвижение Аксенова на новый срок
Глава Республики Крым Сергей Аксенов успешно справляется со своими обязанностями. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер побеседовал с главой региона по видеосвязи и выразил уверенность в том, что крымчане поддержат выдвижение Аксенова на новый срок.
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«Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — отметил Путин.
Российский лидер добавил, что Аксенов смог решить на своей должности все основные задачи.
«Сергей Валерьевич, у вас все получается», — обратился президент к главе Крыма, процитировал его RT.
Ранее Путин заслушал доклад Аксенова об успехах и проблемах в регионе. Глава государства назвал стабильной социально-экономическую ситуацию в Крыму и подчеркнул, что строительство является важной частью развития крымской экономики.
Аксенов во время встречи с Путиным добавил, что важнейшей задачей для региона стала поддержка семей военнослужащих, участвующих специальной военной операции на Украине.
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