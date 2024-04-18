18 апреля 2024, 17:50
«Экономика растет». Путин назвал стабильной ситуацию в Крыму
Путин: ситуация в Крыму стабильная
Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад главы Крыма Сергея Аксенова о социально-экономической ситуации в регионе. Глава государства назвал ситуацию «в целом понятной» и стабильной, однако попросил доложить об отдельных вопросах, требующих внимания.
«В целом ситуация в регионе понятна, тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. <…> Ситуация стабильная, развивается хорошо. Экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики», — подчеркнул президент.
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Аксенов начал речь с благодарности за 10 лет, которые прошли с тех пор, как Крым вернулся в состав России. Он отметил, что это произошло в первую очередь лично благодаря Путину и все это время республика пользовалась поддержкой властей, никогда не оставалась один на один со сложными вопросами. По словам Сергея Аксенова, сейчас первоочередными для Крыма являются заботы о семьях военнослужащих.
«Конечно, сегодня вся страна живет СВО. <…> Задача номер один — поддержка военнослужащих по всем направлениям без исключения», — подчеркнул он.
Глава республики рассказал, что в регионе приняли 12 мер поддержки этой категории жителей, власти городов и районов остаются на связи с семьями бойцов, сформированы социальные паспорта этих семей.
Встречу Путина с Аксеновым по видеосвязи ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Сергей Аксенов
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