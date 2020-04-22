Все теории возникновения коронавируса в Кремле назвали бездоказательными

«Каждый раз, когда появляется представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два эксперта, которые это исключают. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — подчеркнул Песков.

Он призвал не реагировать на разные версии, в том числе и на то, что вирус искусственно создали в Китае, ведь существенных доказательств этому нет. Представитель Кремля заявил, что сейчас российские специалисты ведут активный диалог с китайскими коллегами, вместе они помогают друг другу с информацией и в других важных направлениях.

Ранее об искусственном происхождении нового коронавируса заявляли разные ученые и эксперты. Нобелевский лауреат из Франции уверен, что это работа молекулярных биологов. При это противоположной точки зрения придерживается ученый из России. Он рассказал, что в современных условиях можно создать любую инфекцию, но это не касается коронавируса.