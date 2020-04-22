    22 апреля 2020, 14:34

    Все теории возникновения коронавируса в Кремле назвали бездоказательными

    Эля Данилюк

    Все версии происхождения коронавируса, которые то и дело появляются в разных источниках, не имеют под собой никакой почвы. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

    «Каждый раз, когда появляется представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два эксперта, которые это исключают. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — подчеркнул Песков.

    Он призвал не реагировать на разные версии, в том числе и на то, что вирус искусственно создали в Китае, ведь существенных доказательств этому нет. Представитель Кремля заявил, что сейчас российские специалисты ведут активный диалог с китайскими коллегами, вместе они помогают друг другу с информацией и в других важных направлениях.

    Ранее об искусственном происхождении нового коронавируса заявляли разные ученые и эксперты. Нобелевский лауреат из Франции уверен, что это работа молекулярных биологов. При это противоположной точки зрения придерживается ученый из России. Он рассказал, что в современных условиях можно создать любую инфекцию, но это не касается коронавируса.