Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении нового коронавируса
Об этом Монтанье сообщил в беседе с телеканалом CNEws. «Он (вирус –прим.ред.) не естественного происхождения. Это работа молекулярных биологов», — считает Монтанье.
Он отметил, что в COVID-19 были добавлены частицы ВИЧ.
«Моя работа — представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», — предположил он.
Прим этом, в интервью французскому изданию Pourquoi docteur он заявил, что «этот вирус вышел из лаборатории Уханя».
Ранее ВОЗ обеспокоилось распространением инфекции в России. Эта ситуация носит негативный характер, заявили в организации.
Первая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В настоящий момент в мире заражено 2 214 861 человек. Погибли от заболевания — 149 378, по данным института Хопкинса.