    17 апреля 2020, 22:09

    Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении нового коронавируса

    Арина Гудилова

    Французский вирусолог Люк Монтанье, который получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что новый коронавирус не имеет природного происхождения. Он был разработан в лаборатории.
    Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении нового коронавируса

    Об этом Монтанье сообщил в беседе с телеканалом CNEws. «Он (вирус –прим.ред.) не естественного происхождения. Это работа молекулярных биологов», — считает Монтанье.

    Он отметил, что в COVID-19 были добавлены частицы ВИЧ.

    «Моя работа — представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», — предположил он.

    Прим этом, в интервью французскому изданию Pourquoi docteur он заявил, что «этот вирус вышел из лаборатории Уханя».

    Ранее ВОЗ обеспокоилось распространением инфекции в России. Эта ситуация носит негативный характер, заявили в организации.

    Первая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В настоящий момент в мире заражено 2 214 861 человек. Погибли от заболевания — 149 378, по данным института Хопкинса.