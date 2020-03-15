«Все расставил на места»: Володин рассказал, как Путин приехал в Госдуму после предложения о поправках в Конституцию

Выступление Владимира Путина в Государственной думе было его инициативой. Президент России решил приехать и выступить перед депутатами после того, как узнал о предложенных поправках.

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

10 марта состоялось второе чтение законопроекта по поправкам в Конституцию России. Во время заседания депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила дать возможность действующему президенту страны баллотироваться на выборы 2024 года. После этого Володин объявил полуторачасовой перерыв — ему необходимо было обсудить инициативу с руководителями фракций и главой государства.

Сразу позвонил (Владимиру Путину — прим. ред). Мы обсудили эти поправки. Я просто рассказал. Но он (Путин) принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места

11 марта Госдума и Совфед одобрили окончательную версию законопроекта о поправках в главный закон страны. Его поддержали также все 85 регионов страны. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию. Теперь его должен одобрить Конституционный суд. Если он не найдет никаких нарушений, поправки выдвинут на общенародное голосование, которое должно пройти по всей России 22 апреля. Принять участие в голосовании смогут все граждане страны старше 18 лет, за исключением заключенных и недееспособных.