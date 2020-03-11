Госдума утвердила поправки в Конституцию в третьем чтении. Главное

Государственная дума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект об изменении Конституции. Поправки касаются политической, социальной, экономической сфер жизни. «360» рассказывает, что именно может поменяться в основном законе страны.

За документ проголосовали 383 депутата, 43 депутата воздержались, голосовавших против не было. Как заявил председатель нижней палаты парламента Госдумы Вячеслав Володин, к закону поступили 390 поправок. Их в основном готовила специальная рабочая группа. В ее составе — депутаты, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Часть поправок внесли от имени президента.

Одобренные Госдумой поправки затронут шесть глав Конституции. Исключением стали всего три главы. Чтобы изменить их, необходимо созывать Конституционное собрание.

Русский язык

В Конституции пропишут статус русского языка как официального на всей территории страны. Он станет языком «государствообразующего народа», который состоит из союза представителей разных национальностей с равными правами.

Несмотря на это, национальные республики, которые входят в состав страны, могут устанавливать свои официальные языки. Они вправе употреблять их наравне с русским в госучреждениях.

Упоминание бога

В главном законе страны впервые появится упоминание бога. Многих эта поправка возмутила, потому что в Конституции Россия названа светским государством. Тем не менее бог упоминается в историческом, а не религиозном, контексте.

«Упоминание бога не отрицает светский характер государства и не делает одну религию главнее другой», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов во время заседания 10 марта.

Преемственность СССР

В Конституции появится пункт, который закрепляет Россию как правопреемника СССР не только на своей территории, но и за ее пределами. Поправка подчеркивает, что РФ продолжает оставаться членом международных организаций и договоров, в которые вступил СССР. Кроме того, страна продолжает исполнять обязательства, которые взяла на себя, будучи Советским Союзом.

Семья и дети

После принятия поправок страна и ее субъекты будут совместно отвечать за защиту семьи, материнства, отцовства и детства. Они должны будут создавать условия для достойного воспитания детей в семье и для заботы совершеннолетних о своих престарелых родителях. В главном Законе страны появится пункт о защите института брака «как союза мужчины и женщины».

Отдельный пункт Конституции посвящен детям. Их назвали «важнейшим приоритетом государственной политики». Россия должна создавать все необходимые условия для того, чтобы молодое поколение могло развиваться духовно, нравственно, интеллектуально и физически. В детях и подростках будут воспитывать патриотизм и гражданственность, а также прививать уважение к старшим. Кроме того, государство возьмет на себя заботу о тех детях, которые остались сиротами.

Память защитников Отечества

В Конституции появится пункт, который обеспечивает сохранение исторической правды. Россия чтит память защитников Отечества. Она не допускает занижение значение подвига своего народа при обороне страны.

МРОТ в Конституции

Минимальный размер оплаты труда появится в главном законе страны. Россия гарантирует гражданам МРОТ размером не меньше прожиточного минимума.

В Конституции пропишут и обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год. Кроме того, гражданам страны гарантируют обязательные соцстрахование, соцподдержку, а также индексацию разных выплат.

Благосостояние граждан

В обновленной версии Конституции будет отдельный пункт, посвященный благосостоянию жителей страны. В России будут созданы необходимые условия, которые обеспечат устойчивый экономический рост государства. Гражданам гарантируют защиту достоинства и обеспечат четкий баланс их прав и обязанностей.

Территории России

Конституция закрепляет запреты на отчуждение территории России и призывы к таким действиям.

Здравоохранение

Государство совместно с субъектами РФ берет на себя координацию вопросов здравоохранения. Речь идет об обеспечении гражданам страны доступной и качественной медицинской помощи. Кроме того, Конституция обяжет государство создавать специальные условия, чтобы россияне придерживались ЗОЖ и ответственно относились к своему здоровью.

Культура страны

Конституция закрепляет культуру РФ как уникальное наследие ее жителей разных национальностей. Государство поддерживает ее и охраняет, защищая «культурную самобытность всех народов и этнических общностей».

Страна поддерживает живущих за границей граждан «в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

Президент

Дума одобрила снятие ограничений для действующего президента на участие в будущих выборах. Президенту Российской Федерации запрещается иметь счета и хранить ценности в зарубежных банках. Глава государства, который прекратил исполнять свои полномочия, наделяется неприкосновенностью. Он может быть лишен ее только в том случае, если Госдума обвинит его в государственной измене или другом тяжком преступлении, а Верховный суд подтвердит это нарушение.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано 22 апреля.