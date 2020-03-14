Путин подписал закон о поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Ранее его одобрили Государственная дума и Совет Федерации.

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения главного закона страны поддержали все 85 регионов России. Поправки в Конституцию затронут шесть глав. Они касаются политической, социальной и экономической сфер жизни. Если изменения примут, русский язык станет официальным на территории всей страны, Россия официально станет правопреемником СССР и на законодательном уровне обеспечит сохранение памяти о защитниках Отечества. Кроме того, в Конституции пропишут МРОТ и обязательную ежегодную индексацию пенсии, а также введут отдельные параграфы о защите семьи, института брака и детей. В главном законе страны также впервые появится упоминание Бога.

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Президент не раз подчеркивал, что окончательное решение об изменении главного закона страны останется за жителями. В голосовании смогут принять участие все граждане страны, которым уже исполнилось 18 лет. Исключение составят лишь недееспособные и заключенные.