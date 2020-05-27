ВС РФ определил Путина ответчиком по иску экс-главы Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд из-за досрочного прекращения полномочий. Теперь Верховный суд отправит копии документов президенту Владимиру Путину, выступающему ответчиком в деле.

«Привлечь к участию в деле в качестве административного ответчика президента Российской Федерации. Направить административному ответчику копии данного административного искового заявления и приложенных документов», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы Верховного суда.

Кроме того, представителю главы государства предложили до 22 июня высказать свои возражения по иску экс-главы республики. Также ответчику необходимо предоставить суду доказательства, которые будут обосновывать возражения.

Игнатьев подал в суд после своего увольнения с поста главы Чувашии. Его в конце января отправил в отставку президент Владимир Путин. Верховный суд вернул Игнатьеву часть иска о правах на дополнительные соцгарантии, но принял документы об оспаривании указа об отставке.

Причиной увольнения главы Чувашии стали две громкие выходки. Сначала Игнатьев призвал «мочить» журналистов за критику власти, а затем заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины. В итоге главу республики отправили в отставку «по утрате доверия президента страны».