    27 мая 2020, 09:51

    Экс-главе Чувашии частично вернули иск

    Александра Ломейко

    Иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который он подал после своей отставки, рассмотрят частично. Верховный суд отказал экс-чиновнику в требованиях, которые касались прав на дополнительные соцгарантии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
    Экс-главе Чувашии частично вернули иск

    «Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — отметили в высшем судебном органе.

    Игнатьеву отказали в требованиях, сославшись на Кодекс административного судопроизводства, поскольку они «неподсудны данному суду».

    Лишение должности бывший губернатор оспорить сможет: его претензию к указу о досрочном прекращении полномочий приняли к производству еще 20 мая.

    По мнению юриста, у экс‐главы Чувашии мало шансов выиграть иск. Возникший спор не совсем обычный — он затронул государственно-правовые отношения.

    Владимир Путин отправил Михаила Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия» в конце января. Президент тогда заметил, что у чиновника отсутствует уважение к людям.