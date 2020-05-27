Экс-главе Чувашии частично вернули иск

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — отметили в высшем судебном органе.

Игнатьеву отказали в требованиях, сославшись на Кодекс административного судопроизводства, поскольку они «неподсудны данному суду».

Лишение должности бывший губернатор оспорить сможет: его претензию к указу о досрочном прекращении полномочий приняли к производству еще 20 мая.

По мнению юриста, у экс‐главы Чувашии мало шансов выиграть иск. Возникший спор не совсем обычный — он затронул государственно-правовые отношения.

Владимир Путин отправил Михаила Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия» в конце января. Президент тогда заметил, что у чиновника отсутствует уважение к людям.