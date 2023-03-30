Власть 30 марта 2023, 08:29 Врио губернатора Омской области стал Виталий Хоценко из ДНР Путин принял отставку Буркова и назначил Хоценко врио губернатора Омской области Unsplash

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Александр Бурков решил оставить кресло губернатора Омской области. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности Виталия Хоценко. Указ опубликовали на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Омской области Буркова А.Л. по собственному желанию», — приказал глава государства.

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Этим же документом Владимир Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области до вступления в должность постоянно действующего избранного руководителя региона. Указ вступил в силу в день подписания, 29 марта.

В 2018 году Александра Буркова избрали губернатором Омской области. Будучи самовыдвиженцем, он набрал 82,5% голосов. Виталия Хоценко назначили председателем правительства ДНР в июне 2022 года. До этого он работал в Минпромторге России, возглавлял министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.