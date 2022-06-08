Хоценко стал председателем правительства ДНР

На пост председателя правительства ДНР назначен Виталий Хоценко. Указ о назначении подписал глава республики Денис Пушилин. Документ вступает в силу со дня подписания.

«В соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции Донецкой Народной Республики постановляю: назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — сказано в указе.

Как заверил Пушилин, многие члены кабинета министров сохранят свои посты, а новый состав правительства сформируется достаточно быстро.

Смена премьер-министра и правительства ДНР вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы, объяснил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Интеграционные процессы <…> должны сейчас усиливаться, и, конечно, мы должны понимать, какие шаги будут предприниматься в дальнейшем. Соответственно, мною было принято решение о том, что необходима реорганизация, необходимы изменения именно на данном этапе», — сказал глава ДНР.

Ранее днем Пушилин отправил в отставку правительство и его председателя. Им поручено исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства республики.