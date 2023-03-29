Власть 29 марта 2023, 17:41 Путин сменил губернатора Омской области Врио губернатора Омской области стал глава правительства ДНР Хоценко после ухода Буркова РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона главу правительства ДНР Виталия Хоценко. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что Александр Бурков подал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора Омской области. Президент принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Виталия Хоценко.

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«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области», — отметили в тексте указа.

Александр Бурков занимал пост губернатора Омской области с 14 сентября 2018 года. До этого момента он почти год руководил регионом как временно исполняющий обязанности. До перехода в губернаторы Бурков с 2007 года был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», где остается членом президиума Центрального совета.

Виталий Хоценко в органах государственной власти работает с 2010 года, когда он занимал пост директора департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2013 году он перешел на должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Спустя шесть лет — в департамент промышленной политики и проектного управления Минпромторга. Председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко стал в июне 2022 года после того, как его кандидатуру утвердил Народный совет региона.