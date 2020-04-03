Врио главы Камчатки стал Владимир Солодов

Владимир Солодов стал временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. До этого он занимал пост председателя правительства Якутии.

«Постановляю: назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — сказано в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В указе также говорится, что Путин принял отставку Владимира Илюхина, который ранее возглавлял регион. Документ подписан 3 апреля и вступает в силу в этот же день.

Об отставке Владимира Илюхина с должности губернатора стало известно в ночь на 3 апреля. Заявление об уходе он написал по собственному желанию. Как пояснил председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко, отставка никак не связана с пандемией коронавируса, для решения об уходе были другие причины.

Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. Он получил высшее образование в Институте политических наук в Париже, а затем окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. Государственная служба Солодова началась в 2015 году с должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Перед своим новым назначением Солодов был председателем правительства Республики Саха (Якутия). Эту должность он занимал с октября 2018 года.