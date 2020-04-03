Губернатор Камчатки написал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление на имя президента Владимира Путина об отставке. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

В сообщении отмечается, что заявление написано по собственному желанию из-за перехода на новую должность.

Владимир Илюхин находился на должности губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Выборы нового губернатора Камчатки пройдут в единый день голосования, сообщил РИА «Новостям» член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее на Камчатке произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 7,6. Местные жители показали, как это было.