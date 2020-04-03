    03 апреля 2020, 01:51

    Губернатор Камчатки написал заявление об отставке

    Арина Гудилова

    Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление на имя президента Владимира Путина об отставке. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
    Губернатор Камчатки написал заявление об отставке

    В сообщении отмечается, что заявление написано по собственному желанию из-за перехода на новую должность.

    Владимир Илюхин находился на должности губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

    Выборы нового губернатора Камчатки пройдут в единый день голосования, сообщил РИА «Новостям» член ЦИК Евгений Шевченко.

    Ранее на Камчатке произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 7,6. Местные жители показали, как это было.