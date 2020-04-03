«Не связано с коронавирусом»: на Камчатке высказались об отставке губернатора

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин покидает свой пост. Несмотря на пандемию, решение об отставке никак не связано с коронавирусом. Со своей должности губернатор уходит по другим причинам.

«Можно с уверенностью сказать, что решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом. Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка — одна из самых спокойных в стране», — приводит РИА «Новости» слова председателя краевого законодательного собрания Валерия Раенко.

Он добавил, что губернатор решил подать в отставку, преследуя иные мотивы. Теперь в Камчатском крае должны будут назначить исполняющего обязанности губернатора. Это должно произойти в ближайшее время после того, как президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении.

«Рассчитываем, что этот человек — вне зависимости от того, местный он будет или приезжий, оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения», — заключил Раенко.

Об отставке Владимира Илюхина стало известно в ночь на 3 апреля. Как пояснили на сайте администрации, губернатор написал заявление по собственному желанию в связи с новой должностью. Свой пост Илюхин занимал с 2011 года.