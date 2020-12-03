В четверг российский президент Владимир Путин провел онлайн-встречу с представителями общественных организаций инвалидов. На нем он попытался отговорить солдата-инвалида прыгать с парашютом. Рустам Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске пять лет назад.

Путин обратил внимание на дочерей десантника. По его словам, они такие хорошие, что лучше им время уделять, а не рисковать жизнью.

«Рустам, хватит. Попрыгал, ну достаточно. Вон, какие у тебя дочки — такие сладкие девчонки у тебя. Займись лучше дочерьми. Это, между прочим, такая нерядовая штуковина — с парашютом прыгать», — сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что ни в коем случае не хочет его ограничивать, потому что это должно быть личным решением солдата.

В январе этого года Набиев на руках поднялся на вершину Эльбруса. В конце восхождения он заплакал от счастья. Тогда он рассказал, что потратил 15 часов и прошел на руках 13 километров. Свой поступок он посвятил жене и дочкам.

Казарма ВДВ в Омске обрушилась 12 июля 2015 года. Под завалами оказались 42 солдата, 23 человека погибли. Набиеву пришлось перенести 16 операций и ампутацию ног.