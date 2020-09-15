Лишившийся ног при обрушении казармы россиянин поднялся на Эльбрус. Видео

Пять лет назад житель Уфы Рустам Набиев потерял ноги во время обрушения казармы в Омске. Накануне он на руках поднялся на вершину Эльбруса. Видео с покорением последних метров вершины он выложил на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как при помощи ледорубов Набиев продвигается к вершине метр за метром. Когда он доходит до таблички с надписью Elbrus в цветах российского триколора, снимает очки и маску. Не сдерживая слезы, он говорит, что «сделал это».

«Я смог это сделать вот этими руками, я дошел до вершины горы Эльбрус», — сказал Набиев и поблагодарил родных за то, что верили в него.

В подписи к видео он извинился за несдержанные эмоции. Набиев пояснил, что потратил 15 часов и прошел на руках 13 километров.

«Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг», — подчеркнул он.

Свой подъем он посвятил жене и дочкам. По его словам, добиться покорения вершины он смог «титаническим трудом».

Обрушение в казарме учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области произошло 12 июля 2015 года. Под завалами оказались 42 человека, из которых 23 погибли. В больницы с травмами различной степени тяжести попали 19 военных, одного из них врачи спасти не смогли. Рустам Набиев восстанавливался после обрушения более года. Он перенес 16 операций, в том числе ампутацию ног.