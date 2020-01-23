Смерть под обломками казармы. История гибели десантников под Омском в 2015 году

Следователи окончательно разобрались в истории с обрушением казармы Учебного центра ВДВ под Омском. Обвинение предъявили 11 фигурантам. ЧП произошло в 2015 году, унесло жизни 24 человек и причинило травмы 21 солдату. Вспоминаем, что произошло в тот злополучный день и как проходило расследование все эти годы.

Следственный комитет предварительно завершил работу по уголовному делу, возбужденному после обрушения казармы в 2015 году в поселке Светлый Омской области. Ответственными за ЧП признали 11 человек, каждый из которых, по мнению следователей, в разной степени связан с произошедшим. В списке есть как военные, так и люди, причастные к строительству.

Это и Алексей Дубинин, который в то время был замначальника по производству Главного управления специального строительства по Сибири, и Игорь Титарев — он тоже в те годы отвечал за строительно-монтажные работы. В перечне обвиняемых также инженер первой категории по техническому надзору Николай Гашенко, глава проектного офиса «СМУ-916» Федор Ержанин и другие граждане, кто в той или иной мере отвечал за строительные работы. В списке числятся два военнослужащих: бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и экс-заместитель командира той же части по тылу полковник Владислав Пархоменко.

Каждый из этих людей в той или иной мере ответственен за обрушение в 2015 году, считают следователи. Кто-то превысил должностные полномочия и проворачивал мошеннические схемы, которые обернулись тяжкими последствиями, другие нарушили правила безопасности и получали взятки. Менее активных фигурантов обвинили в пособничестве в злоупотреблении полномочиями.

Что произошло в казарме

Обрушение казармы в Омской области произошло 12 июля 2015 года и повлекло смерть 24 солдат срочной службы, а также травмы у 21 человека. Здание 242-го учебного центра подготовки в поселке Светлый рухнуло примерно в 23:00. В этот момент в помещении спали 337 солдат, а под завалами оказались 42 человека. Всего пострадавших и их представителей было 52, среди них были как родственники погибших, так и другие военные, получившие травмы.

Момент происшествия сняла видеокамера.

После ЧП министр обороны Сергей Шойгу попросил прощения у родителей пострадавших и погибших. Потом Минобороны решило проверить все здания 242-го учебного центра подготовки на предмет угрозы обрушения.

В то же время РИА «Новости» назвало произошедшее крупнейшей катастрофой подобного рода в российской армии за последние годы.

Один из выживших солдат потерял обе ноги. Рустам Набиев позже стал бороться за справедливость, просил силовые ведомства быстрее разобраться в произошедшем.

Что установили следователи

Казарма строилась еще в 70-х годах прошлого века, причем с большим количеством нарушений. Однако в 2012-м здание все же признали аварийным и начали его капитальный ремонт. При этом проектной документации на эти работы не было, как и учета реального технического состояния постройки. Несмотря на это, подрядчик заменил деревянные полы на бетонные, хотя это было опасно, учитывая состояние несущих конструкций.

Командование войсковой части скрыло от высшего руководства факт некачественного капитального ремонта и в декабре 2013 года заселило казарму. В это время работы еще велись, причем последний договор на ремонт заключили в мае 2015 года. Спустя около двух месяцев часть здания рухнула и погребла под завалами 24 человека.

Общая стоимость ремонта казармы достигла на момент обрушения 195,9 миллиона рублей, хотя он не соответствовал стандартам качества.

В итоге в деле об обрушении казармы в поселке Светлый появилось 412 томов. Ознакомиться с материалами 52 потерпевшим позволили в 2018 году. Однако пятеро обвиняемых, по мнению следователей, намеренно затягивали процесс. В этой связи правоохранители попросили суд ограничить время для ознакомления. Просьбу удовлетворили.