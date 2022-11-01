Песков заявил, что для окончания мобилизации не нужен указ Путина | 360°

Власть 01 ноября 2022, 14:17 Песков заявил, что для окончания мобилизации не нужен указ Путина Пресс-секретарь президента Песков: указ Путина о мобилизации 300 тысяч человек выполнен Телеканал "360"

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Специалисты государственного правового управления в администрации президента России заключили, что для завершения частичной мобилизации указ Владимира Путина не требуется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — сказал пресс-секретарь.

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Он отметил, что указ от 21 сентября о частичной мобилизации в стране 300 тысяч человек полностью выполнен, так что он не требует ни отмены, ни дополнений.

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До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что издание дополнительных документов в связи с завершением частичной мобилизации в России не требуется. Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершился в понедельник, 31 октября.