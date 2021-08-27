Власти выплатят медикам 7,8 миллиарда рублей за участие в вакцинации

Власти выделили из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей на выплаты медикам, участвующим в кампании по вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство выделило бюджетные ассигнования Минздраву для обеспечения стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку медикам, которые участвуют в вакцинации россиян от коронавируса. Средства также пойдут на покрытие расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска.

Кампания по вакцинации от коронавируса проходит во всех российских регионах. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи. Минздрав к этому моменту зарегистрировал еще четыре российские вакцины: «ЭпиВакКорону» и «ЭпиВакКорону-Н» от новосибирского центра «Вектор», «КовиВак» от Центра имени Чумакова, а также однокомпонентный «Спутник Лайт».

Петербургские ученые ранее провели независимое исследование, которое доказало, что «Спутник V» эффективно защищает от тяжелых форм ковида и «дельта»-штамма.