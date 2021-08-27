Ученые доказали эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма

Российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность в защите от тяжелых форм ковида и «дельта»-штамма коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, результаты исследования которых представлены в научном журнале Science.

«Спутник V» на 81% снижает риск госпитализации и в 76% случаев предотвращает серьезное поражение легких. Эффективность вакцины против любых симптоматических проявлений коронавирусной инфекции составила около 50%, согласно расчетам авторов исследования.

Петербургские ученые изучили данные почти 14 тысяч пациентов с симптомами инфекции и подтвержденным ковидом, проходивших обследование методом компьютерной томографии. Среди них 1291 человек был полностью вакцинирован как минимум за две недели до обследования.

Исследователи не рассматривали случаи неполной вакцинации и не сравнивали разные вакцины. Они исходили из того, что около 96% всех привитых в городе получили вакцину «Спутник V».

Штаммы, которыми заразились участники исследования, не идентифицировали. Ученые полагались на данные официальной статистики за июль–август, когда проводилось исследование, — 95% всех случаев ковида в Петербурге связывали с «дельта»-штаммом.

Минздрав ранее зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».