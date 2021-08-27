Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрирована Минздравом РФ. Препарат создан на основе пептидного антигена и в этом похож на «Спутник V». Об этом «360» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Появление на рынке новых иммунобиологических препаратов не может не радовать медицинское сообщество, сказал Шунков. Очень много ресурсов сейчас тратится на то, чтобы разработать максимально эффективные вакцины для защиты от коронавируса.

Специалист предположил, что, в отличие от «Спутника V», в «ЭпиВакКороне-Н» нет векторного носителя типа аденовирусной частицы.

«„ЭпиВакКорона“ содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены — белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице», — отметил эпидемиолог.

Производители заявляют, что новая вакцина по своему составу не будет сильно отличаться от обычной «ЭпиВакКороны». Разница коснулась исключительно технологии создания.

«Главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, — создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса. Пока достаточно сложно судить о том, насколько тот или иной иммунобиологический препарат эффективен, но можно наблюдать, что вспышки заболеваемости происходят в коллективах, в которых меньше всего людей вакцинировано», — заявил врач.

Очень перспективной, по мнению эпидемиолога, будет еще одна российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Сейчас препарат проходит регистрацию.

«Ее механизм действия будет ориентирован на появление клеточного иммунитета, в то время как остальные вакцины вставляют в организм S-белок, стимулируя выработку иммуноглобулина G в крови», — заявил Шунков.

Прививаться «ЭпиВакКороной-Н» нужно будет также с интервалом 14–21 день между уколами. Побочные реакции те же, что и на другие вакцины. Препарат планируют использовать для вакцинации взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Беременным препарат противопоказан.