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    17 июля 2022, 15:53

    Власти Украины ожидают «судный день» в случае нападения на Крым

    Медведев пригрозил Украине «судным днем» в случае атаки на Крым

    Александр Иванов

    Власти Украины продолжают провоцировать ситуацию заявлениями об атаках на Крым, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул — украинское руководство решится атаковать полуостров, для них настанет «судный день», сообщило РИА «Новости».

    Власти Украины ожидают «судный день» в случае нападения на Крым

    Спрятаться украинским властям будет «очень сложно», отметил Медведев.

    Они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый

    Дмитрий Медведев

    зампред СБ России

    Советник офиса главы президента Украины Алексей Арестович пригрозил ударом по Крымскому мосту при «первой технической возможности». Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в этом случае Россия ответит ударами по центрам принятия решений в Киеве.

    На слова Арестовича отреагировал сенатор Андрей Клишас. Подобные высказывания он назвал подтверждением того, что денацификацию нужно проводить на всей территории Украины.