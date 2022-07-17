Власти Украины ожидают «судный день» в случае нападения на Крым

Власти Украины продолжают провоцировать ситуацию заявлениями об атаках на Крым, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул — украинское руководство решится атаковать полуостров, для них настанет «судный день», сообщило РИА «Новости».

Спрятаться украинским властям будет «очень сложно», отметил Медведев.

Они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый Дмитрий Медведев зампред СБ России

Советник офиса главы президента Украины Алексей Арестович пригрозил ударом по Крымскому мосту при «первой технической возможности». Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в этом случае Россия ответит ударами по центрам принятия решений в Киеве.

На слова Арестовича отреагировал сенатор Андрей Клишас. Подобные высказывания он назвал подтверждением того, что денацификацию нужно проводить на всей территории Украины.