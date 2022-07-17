Россия ответит сокрушительным ударом в случае попытки Украины атаковать Крымский мост

Украинские власти не смогут оправиться от ответа России, если попытаются атаковать Крымский мост, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что ответственность за возможную провокацию понесут и США, потому что поставляют Украине летальное оружие.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — пояснил Шеремет.

По словам парламентария, у России есть возможности поставить на место американские власти, перешедшие «все дозволенные границы». Шеремет призвал граждан США «прогнать режим Байдена» и вернуть стране цивилизованный облик.

Власти Украины неоднократно указывали на то, что могут ударить по Крымскому мосту. Советник офиса главы украинского президента Алексей Арестович отметил, что ВСУ сделают это при «первой технической возможности».