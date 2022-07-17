Сенатор Клишас назвал угрозы Крымскому мосту поводом для денацификации всей Украины

Угрозы атаковать Крымский мост, прозвучавшие со стороны советника президента Украины Алексея Арестовича, говорят о необходимости денацификации всей Украины. Такое заявление в Теlеgrаm-канале сделал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине», — написал он.

По его словам, отказ от масштабирования кампании поставит под угрозу территорию России, а также жизнь граждан РФ.

Арестович заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность. Он отметил, что транспортный узел находится в территориальных водах Украины. Однако по его словам, в стране еще «целей хватает».