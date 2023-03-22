Важное 22 марта 2023, 08:13 Севастопольский флот отбил атаку надводных беспилотников Пресс-служба Минобороны

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Флот Севастополя отбил атаку надводных беспилотников сегодня рано утром, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Никто не пострадал.

В общей сложности уничтожили три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, однако севастопольские моряки открыли огонь из стрелкового оружия. Также отработала система противовоздушной обороны. Военные корабли в итоге не пострадали.

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От взрывов при уничтожении беспилотников противника выбило окна в здании на улице Ленина, в одном доме выбило стекла.

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«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки», — констатировал Развозжаев.

Он добавил, что все оперативные службы наготове, и попросил жителей доверять только официальной информации.

В ночь на 22 марта поселок Климово в Брянской области обстреляли с беспилотника ВСУ. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших нет, оказались повреждены пять домов.