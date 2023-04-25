Мир 25 апреля 2023, 21:13 Лавров раскритиковал подход Запада к реализации зерновой сделки Глава МИД Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки Pxhere

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Ситуация вокруг «зерновой сделки» сейчас находится в тупике. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам визита в США. Ее трансляция ведется на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил надежду, что письмо, которое вчера генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш передал президенту Владимиру Путину, не утекло. Министр напомнил, что оно является «личной перепиской между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН».

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«Если ее предали гласности — эту бумагу, это будет не очень прилично. Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — сказал он

Также Лавров отметил, что если Запад ждет, что каждый раз и Россия, и генеральный секретарь ООН будут «бегать и умолять одну или другую финансовую структуру США в том, чтобы они проявили великодушие, то это не может работать и не будет работать»

«Это несерьезно, если вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, тогда нужно просто вернуть российский банк в систему SWIFT», — подчеркнул глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти наблюдают за зерновой сделкой, но обстоятельства не складываются в пользу ее продления.