18 ноября 2022, 11:14
Власти Херсонской области подтвердили отъезд Губаревой из региона после референдума
Кабмин Херсонской области подтвердил, что Губарева покинула регион после референдума
Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сейчас никак не задействована в работе текущего правительства. Об этом сообщил ТАСС со слов источника — представителя правительства края.
По словам собеседника агентства, Губарева покинула Херсонскую область после референдума.
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«Ее функции и министерства перераспределены между другими замами», — отметил он.
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Также источник ТАСС опроверг участие Губаревой в эвакуации населения региона. По его словам, де-факто Губарева уже длительное время не участвовала в работе текущего правительства Херсонской области. Юридическую сторону участия заместителя главы губернатора региона собеседник издания не уточнил.
Ранее подобную информацию ТАСС уже получал от неназванного источника.
О пропаже Губаревой стало известно 16 ноября. Об этом сообщил ее муж Павел. По его словам, супруга не выходила на связь со второй половины дня 15 ноября, а последний раз ее видели в Геническе. Губареву освободили 18 ноября. Причины задержания пока не разглашаются.
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