Власть 18 ноября 2022, 11:14 Власти Херсонской области подтвердили отъезд Губаревой из региона после референдума Кабмин Херсонской области подтвердил, что Губарева покинула регион после референдума Telegram

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Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сейчас никак не задействована в работе текущего правительства. Об этом сообщил ТАСС со слов источника — представителя правительства края.

По словам собеседника агентства, Губарева покинула Херсонскую область после референдума.

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«Ее функции и министерства перераспределены между другими замами», — отметил он.

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Также источник ТАСС опроверг участие Губаревой в эвакуации населения региона. По его словам, де-факто Губарева уже длительное время не участвовала в работе текущего правительства Херсонской области. Юридическую сторону участия заместителя главы губернатора региона собеседник издания не уточнил.

Ранее подобную информацию ТАСС уже получал от неназванного источника.

О пропаже Губаревой стало известно 16 ноября. Об этом сообщил ее муж Павел. По его словам, супруга не выходила на связь со второй половины дня 15 ноября, а последний раз ее видели в Геническе. Губареву освободили 18 ноября. Причины задержания пока не разглашаются.