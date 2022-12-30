Важное 30 декабря 2022, 11:40 Власти ДНР закрепили в новой конституции уважение подвига русского народа в ВОВ Врио главы Пушилин: в новой конституции ДНР закрепили подвиг русского народа в ВОВ РИА «Новости»

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Депутаты парламента Донецкой Народной Республики приняли новую конституцию после включения в состав России. В ней закрепили подвиг российского народа в Великой Отечественной войне, регламентировали порядок сохранения исторической правды. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин, рассказал ТАСС.

Он выступил на внеочередном пленарном заседании Народного совета ДНР, где приняли новую конституцию. Денис Пушилин назвал это историческим событием, достижением цели, к которой шли последние восемь лет, и возвращением в лоно русской культурно-исторической традиции. Врио главы ДНР обратил внимание на то, что в основном законе закрепили порядок сохранения истории и добавили положение, которое запретит умаление подвига русского народа в ВОВ.

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Денис Пушилин также напомнил, что в следующем году в ДНР пройдут выборы в местные органы власти. Он поручил депутатам законодательно урегулировать избирательный процесс.

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«От вас зависит, насколько организованным, продуманным и соответствующим высоким российским стандартам он будет», — сказал врио главы.

В этот же день новую конституцию одобрили депутаты Народного совета ЛНР. Новые регионы вошли в состав России в конце сентября по итогам референдумов, на которых абсолютное большинство местных жителей выступили за присоединение.