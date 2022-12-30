Власть 30 декабря 2022, 10:51 Новую конституцию приняли в ЛНР Народный совет ЛНР проголосовал за новую конституцию региона в составе России РИА «Новости»

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Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики утвердили новую конституцию. Ее приняли после присоединения региона к России, сообщил «Луганский информационный центр».

Пленарное заседание прошло 30 декабря. Основной закон ЛНР в новой редакции одобрили все 43 депутата. Аналогичное решение собирались принять в Донецкой Народной Республике.

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Ранее председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко рассказал журналистам, что в сентябре 2023 года пройдут выборы в местные органы власти. Он назвал это одним из этапов интеграции в состав России.

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Республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области стали регионами России по итогам референдумов. В начале октября их внесли в список субъектов в статье 65 федеральной конституции. На этой территории по примеру Крыма создадут свободную экономическую зону, чтобы привлечь инвестиции — по данным Минэкономразвития, эти регионы в течение долгого времени недополучали финансирование, особенно пострадали транспортная отрасль, тяжелая промышленность, энергетика и сельское хозяйство.