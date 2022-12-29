Общество 29 декабря 2022, 22:31 Конституции ДНР и ЛНР примут 30 декабря — СМИ «Ведомости»: конституции ДНР и ЛНР будут приняты синхронно 30 декабря РИА «Новости»

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Конституции двух новых российских регионов — ДНР и ЛНР — будут приняты 30 декабря. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Госдуме.

Издание также приводит слова спикера народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко, который сообщил, что на этот день запланировано заседание парламента, одним из вопросов которого будет принятие конституции.

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Также подтверждение этому можно считать то, что на пятничное заседание парламента ДНР позвали прессу, однако повестку совещания не уточнили.

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Новые регионы присоединились к России в начале октября после проведения референдумов. Затем началась работа над конституциями ЛНР и ДНР. Первыми эти регионы выбрали, потому что там уже есть действующие парламенты, которые смогут голосовать за принятие конституций. Их избрали после провозглашения независимости от Украины.

А уставы Херсонской и Запорожской областей примут позже — после избрания парламентов, которое запланировано на осень будущего года.