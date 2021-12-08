Владимир Путин обратился к Меркель на «ты» и пообещал продолжить дружеское общение

Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии. Президент России обратился к коллеге на «ты» и отметил, что их дружеские отношения на этом не закончатся.

В телеграмме Владимир Путин выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу.

«За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — опубликовал сайт Кремля текст телеграммы.

В начале декабря Германия торжественно проводила Ангелу Меркель с поста канцлера. На мероприятии были и факелы, и военный оркестр, и панк-музыка, и красные розы. А в среду, 8 декабря, объявили имя нового канцлера. Им стал глава Социал-Демократической партии Олаф Шольц. Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как наследник Ангелы Меркель.