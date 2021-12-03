Меркель проводили с должности с военным оркестром. После этого ей намекнули на диктатуру

Германия торжественно проводила Ангелу Меркель с поста канцлера. Такой чести удостаивались далеко не все немецкие политики. На мероприятии были и факелы, и военный оркестр, и красные розы. Правда, не обошлось без казусов. На местном телевидении произошла техническая ошибка, а президент Сальвадора высмеял церемонию. Он намекнул, что мероприятие очень уж напоминает те, которые проводили в странах с диктатурой. Сами же немцы верят, что после 16 лет работы Меркель их ждут перемены — в лучшую сторону.

«Большая вечерняя заря» Ангелы Меркель

В Берлине 2 декабря прошла торжественная церемония в честь Ангелы Меркель, которая уходит с поста канцлера ФРГ после 16 лет работы. Мероприятие под названием «Большая вечерняя заря» (Großer Zapfenstreich) организовал бундесвер — Вооруженные силы страны.

«Большую вечернюю зарю» посетили порядка 200 человек, среди которых 52 занимали посты федеральных министров во время правления Меркель. При этом считается, что торжество прошло очень скромно, с ограниченным количеством человек в связи с пандемией. В начале церемонии выступила сама Меркель. Она еще раз поблагодарила всех, кто помогал бороться с коронавирусом.

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто всеми силами борется с пандемией», — процитировало издание DW исполняющую обязанности канцлера.

В то же время Меркель раскритиковала тех, кто сеет фейки и рознь, отрицая научные данные. После этого военный оркестр исполнил несколько композиций. По желанию главы ФРГ наряду с христианским гимном XVIII века Großer Gott, wir loben Dich («Великий Боже, мы славим тебя») исполнили песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии — композицию Für mich soll’s rote Rosen («Для меня прольется дождь из красных роз») актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и шлягер 1970-х годов Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку») культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген (Nina Hagen). Выбор последней композиции Меркель объяснила тем, что эта песня ассоциируется у нее с ее юностью.

Несмотря на помпезность церемонии, официально Меркель все еще канцлер: она покинет пост лишь на следующей неделе — до 8 декабря.

Военный церемониальный акт проводов «Большая вечерняя заря» считается высшей данью уважения, которую Вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Церемония ведет свою историю с XVI века, но немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль. Помимо федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их ухода с постов. Церемонию всегда проводят вечером. Она традиционно состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Во время мероприятия обычно зажигают факелы.

Ошибка СМИ и высмеивание Меркель главой Сальвадора

К тому, что Меркель оставит пост канцлера, готовились достаточно давно. Об этом «360» рассказал представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. По его словам, местные СМИ активно освещали церемонию: были и публикации в газетах, и множество передач. Правда, некоторые эфиры, похоже, по обсуждаемости затмили сам уход Меркель с поста.

«Были технические неполадки. Был слышен голос модератора из офскринов тогда, когда играл гимн Германии. И именно это сейчас самая большая тема, которую у нас обсуждают в новостях, — что был включен микрофон в тот момент, когда играл национальный гимн», — отметил Энгельс.

Он отметил, что также в немецких СМИ и обществе в целом активно обсуждают то, как президент Сальвадора Найиб Букеле высмеял церемонию прощания с Ангелой Меркель как с канцлером. Об этом написали практически все местные издания.

«Униформа, горящие факелы, цвета, каски… 16 лет у власти. Но диктатура в Сальвадоре», — иронично написал президент в своем Twitter-аккаунте.

Такую фразу Энгельс счел неуместной, отметив, что президент переигрывает.

Кто придет на смену Меркель?

Преемником Меркель на посту канцлера ФРГ станет 63-летний член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Последние три года именно он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель. Ожидается, что формально его кандидатура будет утверждена до 8 декабря. В этом случае экс-канцлеру не хватит лишь двух недель до самого длительного пребывания на посту. Сейчас этот рекорд принадлежит Гельмуту Колю.

Энгельс отметил: в его окружении ждут, что следующее правление будет состоять из либералов, «зеленых» и социал-демократов, которых 16 лет не было у власти. Политик подчеркнул, что в немецком обществе надеются на прогресс в социальных сферах.

«Сейчас в Германии есть молодежь, которая даже не знает, какой Германия была до Меркель. Им кажется, что канцлером может быть только Меркель. Шольцу, который у нас будет следующим канцлером, многие не доверяют, сможет ли он заполнить следы широкой ноги Меркель. Последние годы был небольшой политический застой. Многих реформ, которые были нужны, не было», — пояснил Энгельс.

По его словам, сейчас многие вещи в Германии должны измениться. Политик надеется, что новая коалиция продержится у власти достаточно долго, чтобы выполнить все свои обещания.

«Будет, наверное, лучше», — заключил Энгельс.