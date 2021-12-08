Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

Новым канцлером Германии стал глава Социал-Демократической партии Олаф Шольц. Он позиционировал себя как наследник Ангелы Меркель.

Олаф Шольц победил по итогам парламентских выборов, которые состоялись 26 сентября этого года. В ходе голосования фракция СДПГ получила более 25% заявлений избирателей.

Накануне прошло тайное голосование, в первом же туре Шольц получил большинство голосов в свою пользу — 395 голосов — среди депутатов нижней палаты парламента (736 парламентариев). Он стал четвертым политиком от Социал-Демократической партии, который возглавил Германию, сообщили в Twitter бундестага.

Будущий канцлер в ближайшее время поедет на встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего примет присягу в парламенте.

Родился Олаф Шольц 14 июня 1958 года в немецком городе Оснабрюк в среднезажиточной семье текстильного промышленника. Спустя некоторое время родители переехали в Гамбург. Там же он поступил в университет, получил диплом специалиста по трудовому праву. С юношеских лет интересовался политикой.

Новый канцлер Германии женат на министре образования, молодежи и спорта Бранденбурга Бритте Эрнст.