Путин назвал диверсии на «Северных потоках» актом международного терроризма | 360°

Власть 12 октября 2022, 19:45 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал диверсии на «Северных потоках» актом международного терроризма Президент Путин сравнил подрыв "Северных потоков" с актом международного терроризма Danish Defence

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Диверсии на «Северных потоках» являются актом международного терроризма. Об этом в среду заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», — процитировало слова Путина РИА «Новости».

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ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали сразу в двух местах 26 сентября в районе берегов Дании и Швеции. Во время проверки было установлено, что трубы были повреждены из-за подводного взрыва. При этом власти Швеции отказались допускать Россию к расследованию диверсии.

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Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Глава «Газпрома» Миллер отметил, что восстановление «Северных потоков» может занять не один год. Он подчеркнул, что гораздо быстрее будет создать трубопровод в Черном море.

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