Миллер заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся сразу после его сертификации | 360°

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Миллер заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся сразу после его сертификации

Глава «Газпрома» Миллер: поставки газа в Европу начнутся после сертификации трубопровода

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Поставки голубого топлива по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться сразу после того, как его сертифицируют. Об этом в среду заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер во время выступления на Российской энергетической неделе.

«Поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться сразу, если он будет сертифицирован», — пояснил он.

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Миллер отметил, что восстановление «Северных потоков», которые были повреждены во время недавних диверсий, может занять не один год. По его словам, гораздо быстрее будет создать трубопровод в Черном море. Он подчеркнул, что «Турецкий поток» проходит только через территориальные воды России и Турции, с меньшей глубиной, чем на Балтике.

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ЧП на газопроводах случилось 26 сентября у берегов Дании и Швеции. После проведения проверки было установлено, трубы были повреждены из-за подводного взрыва. На сегодняшний день сроки восстановления неизвестны. При этом шведские власти отказались допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах.

Газопровод Северный поток — 2

Европа

Газпром

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