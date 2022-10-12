Миллер заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся сразу после его сертификации | 360°

Общество 12 октября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Миллер заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся сразу после его сертификации Глава «Газпрома» Миллер: поставки газа в Европу начнутся после сертификации трубопровода РИА Новости

Читать 360tv в

Поставки голубого топлива по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться сразу после того, как его сертифицируют. Об этом в среду заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер во время выступления на Российской энергетической неделе.

«Поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться сразу, если он будет сертифицирован», — пояснил он.

Реклама

Миллер отметил, что восстановление «Северных потоков», которые были повреждены во время недавних диверсий, может занять не один год. По его словам, гораздо быстрее будет создать трубопровод в Черном море. Он подчеркнул, что «Турецкий поток» проходит только через территориальные воды России и Турции, с меньшей глубиной, чем на Балтике.

Реклама

ЧП на газопроводах случилось 26 сентября у берегов Дании и Швеции. После проведения проверки было установлено, трубы были повреждены из-за подводного взрыва. На сегодняшний день сроки восстановления неизвестны. При этом шведские власти отказались допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах.

0 0 0 0 0 0