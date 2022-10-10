Швеция не допустит Россию к расследованию аварий на «Северных потоках» | 360°

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Швеция не допустит Россию к расследованию аварий на «Северных потоках»

Премьер Андерссон: Швеция не допустит Россию к расследованию аварий на «Северных потоках»

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Шведские власти не намерены допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». С таким заявлением выступила премьер-министр переходного правительства страны Магдалена Андерссон.

«В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае», — привело слова Андерссон агентство France-Presse.

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Как пояснила премьер, участки утечек газа находятся не только в исключительной экономической зоне Швеции, но и международных водах. В связи с этим в районах взрывов могут быть также суда других стран.

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«Шведская экономическая зона — это не территория, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и в дальнейшем другие суда также могут находиться в этой зоне, таковы правила», — подчеркнула Андерссон.

Она добавила, что сейчас власти страны готовят официальный ответ на письмо премьер-министра России Михаила Мишустина. Ранее он обратился к Андерссон с просьбой допустить российских специалистов к расследованию диверсии.

Швеция

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