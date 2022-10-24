Названы последствия применения Украиной «грязной бомбы» | 360°

Власть 24 октября 2022, 13:55 Названы последствия применения Украиной «грязной бомбы» Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа сказал о последствиях удара «грязной бомбой» РИА "Новости"

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Если киевский режим решится на применение «грязной бомбы», то десятки тысяч людей заразятся. Речь идет о загрязнении территории на срок от 30 до 50 лет. Такое заявление сделал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, это моя осторожная экспертная оценка, что речь может составлять минимум 30-50 очков. <…> Там много вариантов, которые предопределят, но заражение однозначно будет, однозначно поразит десятки тысяч людей, это как минимум», — сказал он.

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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу по телефону провел переговоры с коллегами Франции, Великобритании и Турции. Он предупредил о возможных провокациях со стороны киевского режима с применением «грязной бомбы».

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Однако МИД США, Великобритании и Франции выпустили заявление, где назвали необоснованными опасения российской стороны по вопросу применения «грязной бомбы» Украиной.