В Кремле ожидают, что Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, как ожидается, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи.

«Ожидаем, что да», — сказал Песков в разговоре с РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня. Мероприятие состоится на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Сложившуюся в мире кризисную ситуацию на ПМЭФ в этом году обсудит молодежь — лидеры общественного мнения. Представителей современного поколения, к которым прислушиваются, пригласят из более чем сотни стран.

Участники молодежной международной программы ПМЭФ будут работать над многосторонними экономическими и гуманитарными проектами, которые развивают на площадках форума. Это позволит привлечь в нашу и другие страны свежие идеи и новые технологии.