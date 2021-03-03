ПМЭФ в 2021 году пройдет со 2 по 5 июня

Петербургский международный экономический форум в 2021 пройдет со 2 по 5 июня. Об этом сообщил Росконгресс.

Мероприятие состоится на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В конце февраля президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году состоится в очном режиме. В прошлом году это событие отменили из-за сложной эпидемической обстановки на фоне пандемии коронавируса.