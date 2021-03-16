Молодых лидеров мнений со всего мира пригласят на ПМЭФ

Сложившуюся в мире кризисную ситуацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обсудит молодежь — лидеры общественного мнения. Представителей современного поколения, к которым прислушиваются, пригласят из более чем сотни стран. Об этом сообщил «Росконгресс».

«Привлечение молодых лидеров, молодых предпринимателей, ученых, волонтеров к обсуждению важнейших тем российской и международной повестки обеспечивает преемственность в решении глобальных задач, позволяет обменяться мнениями с новым поколением, увидеть свежий взгляд на общечеловеческие проблемы и обсудить инновационные способы их решения», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Участники молодежной международной программы ПМЭФ будут работать над многосторонними экономическими и гуманитарными проектами, которые развивают на площадках форума. Это позволит привлечь в нашу и другие страны свежие идеи и новые технологии.

«Многие проекты, присоединившиеся к нам в 2020 году, представляют собой уникальные решения по борьбе с пандемией COVID-19 на локальном уровне — от мобилизации волонтеров и поддержки местных сообществ до профессиональных объединений медиков», — пояснил помощник директора «Росконгресса» по молодежной политике Роман Чуков.

Он добавил, что среди этих решений не только борьба с пандемией, но и проекты по ускоренному выходу из кризиса.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет с 2 по 5 июня. Мероприятие состоится на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В ПМЭФ примет участие президент России Владимир Путин.