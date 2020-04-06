В Кремле назвали одно из условий для стабилизации рынка нефти

Какие именно страны должны участвовать в переговорах, Песков не уточнил. Вместо этого он предложил журналистам дождаться 9 апреля, когда пройдет телеконференция ОПЕК+.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства, Россия готова к любым взаимодействиям с другими странами по стабилизации рынка нефти. Пока, по словам Пескова, на ближайшей неделе не запланировано телефонных звонков ни с королем Саудовской Аравии, ни с президентом США. Но подобные переговоры возможны. «Сейчас телефонные контакты согласовываются очень быстро и при необходимости осуществляются моментально», — заявил пресс-секретарь президента России.

Накануне Саудовская Аравия заявила, что не будет раскрывать цены на нефть на май. Все будет зависеть от результатов переговоров 9 апреля. Конференция ОПЕК+ в онлайн-формате должна была состоятся 6 апреля, но по техническим причинам ее перенесли на три дня позже.

В начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. На этом фоне Саудовская Аравия объявила о существенных скидках на сырье. Из-за ценовой войны стоимость нефти начала падать вниз.