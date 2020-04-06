    06 апреля 2020, 10:26

    Rеutеrs рассказал о беспрецедентном шаге Эр-Рияда по ценам на нефть

    Александра Ломейко

    Саудовская Аравия решила пока не обнародовать цены на нефть на май 2020 года. Публикацию страна отложила до 10 апреля. СМИ назвали такой шаг беспрецедентным.
    Rеutеrs рассказал о беспрецедентном шаге Эр-Рияда по ценам на нефть

    Эр-Рияд примет решение в зависимости от того, как именно пройдет встреча ОПЕК+, уточнило агентство Reuters. Она должна состояться 9 апреля.

    Пока что цены на нефть падают: марка Brent подешевела на 8,3%, а фьючерсы WTI стали стоить на 9% меньше.

    СМИ предположили, что цены поползли вниз, поскольку встречу ОПЕК+ с участием Саудовской Аравии и России перенесли. На рынке нет стабильности, так как существуют опасения насчет увеличения предложения нефти.

    По версии агентства Bloomberg, в России пойдут на сокращение добычи, если удастся достигнуть трехстороннюю договоренность с США и Саудовской Аравией.