Rеutеrs рассказал о беспрецедентном шаге Эр-Рияда по ценам на нефть

Саудовская Аравия решила пока не обнародовать цены на нефть на май 2020 года. Публикацию страна отложила до 10 апреля. СМИ назвали такой шаг беспрецедентным.

Эр-Рияд примет решение в зависимости от того, как именно пройдет встреча ОПЕК+, уточнило агентство Reuters. Она должна состояться 9 апреля.

Пока что цены на нефть падают: марка Brent подешевела на 8,3%, а фьючерсы WTI стали стоить на 9% меньше.

СМИ предположили, что цены поползли вниз, поскольку встречу ОПЕК+ с участием Саудовской Аравии и России перенесли. На рынке нет стабильности, так как существуют опасения насчет увеличения предложения нефти.

По версии агентства Bloomberg, в России пойдут на сокращение добычи, если удастся достигнуть трехстороннюю договоренность с США и Саудовской Аравией.