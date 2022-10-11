Совместную стратегию Путина и Лукашенко против Запада оценили в Китае | 360°

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Совместную стратегию Путина и Лукашенко против Запада оценили в Китае

Портал «Гуаньча»: объединенная армия РФ и Белоруссии может развалить НАТО

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Развертывание российско-белорусской группировки войск может стать великой силой, способной развалить Североатлантический альянс. Такое мнение выразили читатели китайского портала «Гуаньча».

Пользователи поддержали решение российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по созданию совместной региональной группировки войск. Многие посчитали это верным ходом, так как НАТО продолжает поставлять оружие киевским властям.

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«Объединенная армия России и Белоруссии может стать великой силой, которая приведет к развалу НАТО», — процитировало слова одного из комментаторов РИА «Новости».

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Один пользователь отметил, что Путин и Лукашенко сделали умный ход, который доказывает, что Соединенные Штаты — лишь «бумажный тигр». Другой читатель подчеркнул, что руководство Белоруссии достаточно умное, поэтому строит стратегические отношения с Россией и Китаем, тогда как Украина, наоборот, хочет погубить людей.

Еще один автор добавил, что весь мир понимает, что в конфликте со стороны киевского режима принимает участие НАТО.

«Пусть Запад попробует выступить против них, если осмелится, конечно», — заключил комментатор.

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что РФ и Белоруссия входят в Союзное государство, поэтому между ними действует договор о военной взаимопомощи. Совместное развертывание войск нужно для защиты белорусского государства, ведь действия Украины могут нести для него угрозу.

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