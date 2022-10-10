Лукашенко договорился с Путиным о совместно региональной группировке войск: последствия | 360°

Мир 10 октября 2022, 22:31 Поделиться Telegram

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Viber Белоруссия и Россия развернут группировку войск. Она защитит Союзное государство от угроз Военный обозреватель Виктор Литовкин: Украина может нанести удар по Белоруссии Источник фото: РИА «Новости»

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о разворачивании совместной региональной группировки войск. Этот шаг необходим для защиты белорусского государства, ведь действия Украины могут нести для него угрозу.

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Защита Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Он отметил, что если уровень угроз со стороны превысит нынешний уровень, то в дело включатся войска Союзного государства. Лидеры двух стран встретились на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Основу группировки составят Вооруженные силы Белоруссии. По словам Лукашенко, формирование уже началось из-за сильной напряженности у границ. Глава республики заявил, что НАТО и страны Европы не стесняются рассматривать варианты нападения и даже нанесения ядерного удара.

При этом Лукашенко отметил. что Москве не до этого конфликта. По его словам, не стоит рассчитывать на большую численность Вооруженных сил России, но это не будет одна тысяча человек.

Белорусский лидер заявил, что его страна готова ответить любому противнику. Он поручил министерству обороны и комитету госбезопасности разработать меры для реагирования на ситуацию.

«Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай Бог, конечно», — добавил Лукашенко.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Защита от нападения

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин напомнил «360», что обе страны входят в Союзное государство и между ними действует договор о военной взаимопомощи.

Белоруссия также входит в ОДКБ, поэтому совместные вооруженные силы и совместная группировка двух стран соответствует всем договорам.

Независимый белорусский политолог Александр Класковский также отметил в разговоре с «360», что военные группировки между двумя странами используются в сугубо оборонительных целях.

«Если посмотреть документы, в частности военную доктрину Союзного государства, то там речь идет о сугубо оборонительных целях. Основу группировки составляет белорусская армия, а в случае нарастания военной угрозы к ней присоединяются российские войска, в первую очередь первая танковая армия Западного округа России. Все это отрабатывалось не один раз на учениях», — рассказал специалист.

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

По мнению Литовкина, действия Украины могут стать угрозой для Белоруссии. Для этого страны объединяют усилия.

«Украина также может нанести удар по Белоруссии. Мы об этом не раз слышали со стороны киевских властей. Тем более они таким образом пытаются растянуть наши войска на границе с Украиной», — рассказал Литовкин.

По мнению специалиста, так противник попытается прорвать войска.

Решение двух стран может быть также демонстрацией еще не задействованных возможностей.

По мнению политолога Александра Носовича, Белоруссия за время проведения специальной военной операции нависает над Украиной дамокловым мечом и может принять участие в спецоперации, писал Sputnik.ru.

Решение двух стран также может быть сигналом Польше. Эта мера может играть роль сдерживающего фактора и исключить провокацию.

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