Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск | 360°

Важное 10 октября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск РИА Новости

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сообщило агентство «БелТа».

Лукашенко объяснил, что эта мера вызвана с необходимостью усилить защиту государства.

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«Мы уже начали формирование этой группировки, я отдал необходимые распоряжение. Все по нам документам. Я всегда говорил, что мы задействуем группировку, когда угроза достигнет такого уровня, как сейчас», — сказал он.

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По словам президента, сейчас наблюдается серьезное обострение обстановки на западной границе государства.

Ранее Лукашенко подтвердил, что Белоруссия участвует в специальной операции на стороне России, однако не отправляет своих военных в зону боевых действий. Также он уточнил, что ежедневно в страну прибывают несколько сотен человек на лечение.

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