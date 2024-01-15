Власть 15 января 2024, 12:24 Ужесточение наказания за утечки персональных данных одобрили в Госдуме Комитет Госдумы одобрил проекты об ужесточении наказания за утечки личных данных РИА «Новости»

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Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных. Заключения комитета опубликовали на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

В документах рекомендовали нижней палате парламента принять оба законопроекта в первом чтении.

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По действующим правилам за утечку личных данных компании получают штраф до 300 тысяч рублей, а физлица — до 12 тысяч. Авторы законопроектов подготовили поправки в КоАП и Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание, поскольку утечек с каждым годом становится больше.

В первом законопроекте предлагают штрафовать нарушителей в зависимости от объема утечки. Сумма взыскания для юрлиц варьируется от трех до 15 миллионов рублей.

Во втором законопроекте авторы предложили внести в УК новую статью о незаконном обороте компьютерной информации с персональными данными, в том числе биометрическими. В случае принятия инициативы минимальное наказание составит 300 тысяч рублей штрафа, а максимальное — 10 лет лишения свободы.

По данным сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», с начала 2024 года в Сеть утекло пять терабайт личных данных россиян. На первом месте по объему утечек оказался финансовый сектор.